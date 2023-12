CINÉFILOU : CAPELITO FAIT SON CINÉMA Avenue des Frères Lumières Saint-Brevin-les-Pins, 17 mars 2024, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:15:00

fin : 2024-03-17

.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Capelito, le petit champignon des bois, a tout d’un vrai génie : distrait, créatif et plein de malice, il trouve des solutions à tous les problèmes. Dans ces nouveaux épisodes, il met au service des arts son petit nez magique pour devenir cinéaste, danseur, chanteur, bref un vrai artiste.

Programme :

Capelito entre dans la danse : Capelito veut apprendre à danser le tango, ce qui est très difficile pour un champignon car il n’a qu’un pied. Mais, grâce à son nez, Capelito réussit finalement à se fabriquer des bottes téléguidées qui en font un danseur exceptionnel.

Capelito, un ténor bien trempé ! Capelito tient le rôle de Papageno dans la Flute Enchantée. Mais il doit avoir recours à un subterfuge, car il ne chante bien que sous sa douche.

Capelito a la tête dans les nuages : Pour arroser son potager, Capelito décide de percer les nuages qui le survolent. Pour cela, il invente divers engins volants.

Capelito un peintre qui vole de ses propres ailes : Capelito sauve un papillon de la pluie, et à l’aide de sa palette de peintre, il essaie de restaurer les couleurs délavées.

Capelito pêche en sculpture : Capelito essaye de faire une sculpture mais le résultat est désastreux. Heureusement, l’argile adopte la forme d’un fauteuil confortable duquel il peut pêcher, merveilleusement à son aise.

Capelito chef écrivain : Capelito rêve d’être un écrivain célèbre, mais il finit par rencontrer le succès avec un livre de cuisine et sa délicieuse recette de soupe.

Capelito troubadour : Capelito donne une sérénade à la princesse du château mais il se trompe de balcon et réveille le roi et le bourreau, lesquels l’emprisonnent dans la tour pour pouvoir enfin dormir.

Capelito fait son cinéma : Capelito et les petits champignons tournent un film d’animation dans lequel Capelito interprète le rôle d’un héroïque chevalier médiéval qui vainc un redoutable dragon en carton.

.

Avenue des Frères Lumières Cinéjade

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



