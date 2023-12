CINÉFILOU : LÉO, LA FABULEUSE HISTOIRE DE LÉONARD DE VINCI Avenue des Frères Lumières Saint-Brevin-les-Pins, 18 février 2024, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 11:15:00

fin : 2024-02-18

.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Billetterie ICI >>>

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Durée : 1h30

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau.

Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles.

Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde.

Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

.

Avenue des Frères Lumières Cinéjade

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire