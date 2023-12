CINÉFILOU : LES TOUROUGES OU LES TOUBLEUS Avenue des Frères Lumières Saint-Brevin-les-Pins, 7 février 2024, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 16:15:00

fin : 2024-02-07

.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Billetterie ICI >>>

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un programme de quatre courts métrages haut en couleur pour triompher des différences !

Programme :

Les Tourouges et les Toubleus de Samantha Cutler et Daniel Snaddon • 2022 • 26mn • Grande Bretagne • Animation 3D

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore : ils se détestent depuis des générations…

Sous les nuages de Vasilisa Tikunova • 2021 • 4 min • Russie

Walter l’agneau souhaite plus que tout ressembler à un nuage. Mais le chemin qui mène à son rêve l’éloigne de son troupeau.

Somni de Sonja Rohleder • 2023 • 3mn • Allemagne

Le soleil se couche et les paupières se ferment. Se balançant d’une feuille à l’autre, le petit singe s’endort, basculant dans le monde des rêves, des plantes sauvages et des créatures mystérieuses et colorées.

La Fiesta de Alfredo Soderguit et Alejo Schettini • 2021 • 3mn • Argentine, Colombie, Uruguay

Deux petits oiseaux, l’un blanc, l’autre noir, vivent en harmonie dans le même arbre. Un jour, un groupe d’oiseaux rouges élit domicile au sommet de leur arbre… Les deux oiseaux vont tenter de se faire accepter.

.

Avenue des Frères Lumières Cinéjade

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire