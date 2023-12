CINÉFILOU : LA COLLINE AUX CAILLOUX Avenue des Frères Lumières Saint-Brevin-les-Pins, 28 janvier 2024, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 11:15:00

fin : 2024-01-28

.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Billetterie ICI >>>

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un programme de trois courts-métrages sur l’identité, l’exil et l’accueil. Toutes ces histoires se déroulent dans une forêt, aux couleurs douces et poétiques, où les personnages sont des oiseaux, des écureuils et des musaraignes.

Programme :

Va-t’en, Alferd ! de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (France, Belgique, 2023, 11′) :

Alfred a dû fuir son pays à cause de la guerre. Sans logement, il erre, de refus en refus. Un jour, il rencontre Sonia, qui lui propose un café… Librement adapté de l’ouvrage Va-t’en, Alferd ! de Catherine Pineur © Pastel / l’école des loisirs

Tête en l’air de Rémi Durin (France, Belgique, 2023, 10′) :

Alphonse, un petit écureuil, a toujours la tête dans les nuages. Il adore les contempler et parfois même les prendre en photo. Ni ses parents, ni ses amis, ne comprennent vraiment cette passion. Pourtant, contempler des nuages, ce n’est pas de tout repos. Alphonse doit même parfois faire preuve d’un certain courage digne des plus grands explorateurs…

La Colline aux Cailloux de Marjolaine Perreten (Suisse, France, Belgique, 2022, 29′) :

Une petite famille de musaraignes composée d’une grand-mère, d’une maman et de ses trois enfants, vit au bord d’un ruisseau. Mais un jour, de fortes pluies s’abattent, apportant des crues qui emportent le village. Par chance, la famille échappe au pire, mais leur maison est totalement détruite. Forcée à l’exil, la petite famille se met alors en route afin de trouver un nouvel endroit pour passer l’hiver.

.

Avenue des Frères Lumières Cinéjade

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire