CINÉ-DÉBAT : BIENVENUE LES VERS DE TERRE Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins, 10 janvier 2024, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:30:00

fin : 2024-01-10

.

La Communauté de communes a engagé depuis 2021 un travail de promotion et valorisation de l’agriculture auprès du grand public, notamment avec l’élaboration de la Charte de Ruralité éditée en janvier 2023.

Cette projection-débat autour de l’agriculture de conservation et régénération des sols sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur des pratiques innovantes et peu connues.

Le documentaire « Bienvenue les vers de terre » réalisé par François Stuck, nous fait découvrir les enjeux d’une agriculture durable en donnant la parole à ceux qui la pratiquent et s’investissent dans son développement.

Le film nous parle de la transition agroécologique amorcée par les exploitants engagés dans l’émergence de pratiques culturales qui tendent à faire de nos sociétés des sociétés durables.

La projection sera suivie par un débat en présence d’exploitants du territoire qui ont fait le choix du passage en agriculture de conservation des sols et nous expliqueront pourquoi.

François Stuck, le réalisateur et Sarah Singla, agricultrice en Aveyron pionnière du mouvement ACS participeront également au débat.

Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat Territorial Eau Littoral Sud Estuaire et Côte de Jade, financé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil Départemental 44 et la Région Pays de la Loire.

Elle rentre également dans la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie de la CCSE notamment du Projet Alimentaire de Territoire porté par le PETR Pays de Retz.

Le documentaire BIENVENUE LES VERS DE TERRE donne la parole à ceux qui pratiquent cette agriculture.

Ils nous disent que des solutions existent.

Qu’elles reposent sur l’apprentissage et la connaissance du vivant.

C’est une reconception de l’acte de cultiver.

Il ne s’agit plus de se battre contre la nature mais d’apprendre à faire avec.

Ce film traite de la réconciliation de l’homme avec le vivant et avec lui-même.

La grande découverte de ces paysans est que, « plus tu laisses faire la nature, plus tes récoltes sont bonnes ».

Billetterie en ligne ICI>>>

.

Avenue des Frères Lumière Cinéjade

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire