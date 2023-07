SALSA BACHATA KIZOMBA Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins, 11 août 2023, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins,Loire-Atlantique

Révélation Salsa vous attend au Canotier pour ses stages et soirée mensuelle SBK (Salsa Bachata Kizomba)

Avec THIERRY SAMBAKIN- DJ KIN qui animera l’intégralité de notre soirée:

– 20h 1 stage de kizomba débutant

– 21h 2ème stage de kizomba intermédiaire

– 22h début de la soirée SBK .

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

Avenue des Frères Lumière Le Canotier

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Révélation Salsa awaits you at Le Canotier for its workshops and monthly SBK (Salsa Bachata Kizomba) evening

With THIERRY SAMBAKIN- DJ KIN who will host the entire evening:

– 8pm 1 beginner kizomba class

– 9pm 2nd intermediate kizomba class

– 10pm SBK party starts

Révélation Salsa le espera en Le Canotier para sus cursos y su velada mensual SBK (Salsa Bachata Kizomba)

Con THIERRY SAMBAKIN- DJ KIN que animará toda la velada:

– 20h 1 clase de kizomba para principiantes

– 21:00 h 2ª clase de kizomba intermedia

– 22:00 Inicio de la velada SBK

Révélation Salsa erwartet Sie im Canotier für seine Workshops und monatlichen SBK-Abend (Salsa Bachata Kizomba)

Mit THIERRY SAMBAKIN- DJ KIN, der unseren gesamten Abend moderieren wird:

– 20 Uhr 1. Kizomba-Workshop für Anfänger

– 21 Uhr 2. Kizomba-Workshop für Fortgeschrittene

– 22 Uhr Beginn des SBK-Abends

Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire