MARCHÉ DE NOËL – PARCELLE473 Avenue des Frères Buhler Montpellier, 9 décembre 2023 11:00, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Rendez-vous le samedi 9 décembre de 11h à 20h pour un marché de noël haut en couleurs..

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. EUR.

Avenue des Frères Buhler

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Join us on Saturday December 9 from 11am to 8pm for a colorful Christmas market.

Únase a nosotros el sábado 9 de diciembre, de 11.00 a 20.00 horas, para disfrutar de un colorido mercado navideño.

Besuchen Sie am Samstag, den 9. Dezember, von 11 bis 20 Uhr einen farbenfrohen Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT MONTPELLIER