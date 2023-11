EXPOSITION « DANS L’ATELIER DE M.CHAT » Avenue des Frères Buhler Montpellier, 24 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Rendez vous à partir du vendredi 24 novembre pour découvrir l’exposition « Dans l’atelier de M.Chat ».

Cette exposition présentera sur différents formats et supports des œuvres de l’artiste..

Avenue des Frères Buhler

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Join us from Friday November 24 to discover the exhibition « Dans l?atelier de M.Chat ».

The exhibition will feature works by the artist in a variety of formats and media.

Acompáñenos a partir del viernes 24 de noviembre para descubrir la exposición « Dans l’atelier de M.Chat ».

La exposición presentará obras del artista en diversos formatos y soportes.

Ab Freitag, dem 24. November, können Sie die Ausstellung « Dans l’atelier de M.Chat » besuchen.

Die Ausstellung zeigt Werke des Künstlers in verschiedenen Formaten und Medien.

