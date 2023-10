STAGE D’INITIATION STREET ART Avenue des Frères Buhler Montpellier, 2 novembre 2023, Montpellier.

Stage vacances avec Fragments artiste.

Mercredi 2 et jeudi 3 novembre, le musée organise un stage d’initiation au street art..

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-02 17:00:00. EUR.

Avenue des Frères Buhler

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Vacation workshop with Fragments artiste.

Wednesday November 2 and Thursday November 3, the museum organizes an introductory course in street art.

Taller de vacaciones con el artista Fragments.

El miércoles 2 y el jueves 3 de noviembre, el museo organiza un curso de iniciación al arte callejero.

Ferienpraktikum mit Fragments artiste.

Am Mittwoch, den 2. und Donnerstag, den 3. November organisiert das Museum einen Einführungskurs in Street Art.

