CONTES TRADITIONNAUX DE NOËL – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 23 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:30:00

fin : 2023-12-23

Participez à l’atelier lecture de contes traditionnaux de Noël en famille dans une ambiance conviviale et décontractée..

Participez à l’atelier lecture de contes traditionnaux de Noël en famille dans une ambiance conviviale et décontractée.

Participez à l’atelier lecture de contes traditionnaux de Noël en famille dans une ambiance conviviale et décontractée.

.

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE