SPECTACLE « IL ÉTAIT UNE AUTRE FOIS » – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 16 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Petit Poucet, Chaperon rouge, Belle au Bois dormant… Ah, les merveilleuses histoires anciennes de Perrault ! Pensez-vous les connaître réellement ? Et s’ils vous étaient racontés selon le point de vue de l’un des protagonistes : de la petite clé, du loup, de Pierrot, de la fontaine… ? Spectacle proposé par la Compagnie Firmament Pneumatique.

Gratuit, réservation obligatoire..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Little Thumb, Red Riding Hood, Sleeping Beauty? Ah, Perrault’s wonderful old stories! Do you think you really know them? What if they were told to you from the point of view of one of the protagonists: the little key, the wolf, Pierrot, the fountain, etc.? Show presented by Compagnie Firmament Pneumatique.

Free, booking essential.

¿Pulgarcito, Caperucita Roja, la Bella Durmiente? Ah, ¡los maravillosos cuentos de Perrault! ¿Crees que los conoces de verdad? ¿Y si se los contaran desde el punto de vista de uno de los protagonistas: la llavecita, el lobo, Pierrot, la fuente, etc.? Actuación de la Compagnie Firmament Pneumatique.

Gratuito, imprescindible reservar.

Däumling, Rotkäppchen, Dornröschen? Ah, die wunderbaren alten Geschichten von Perrault! Glaubst du, dass du sie wirklich kennst? Und wenn sie Ihnen aus der Sicht eines der Protagonisten erzählt würden: des kleinen Schlüssels, des Wolfs, von Pierrot, des Brunnens? Die Aufführung wird von der Compagnie Firmament Pneumatique angeboten.

Kostenlos, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE