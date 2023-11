DES BIBERONS ET DES LIVRES – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 12 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Venez partager un moment de douceur avec votre tout petit enfant !

Cette animation s’adresse aux enfants à partir de 6 mois.

Histoires, albums, comptines, doudous sont au programme pour éveiller l’enfant à la lecture dès son plus jeune âge….

De 6 mois à 3 ans. Gratuit, sur inscription..

2023-12-12 10:30:00 fin : 2023-12-12 . .

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Come and share a sweet moment with your little one!

This activity is aimed at children aged 6 months and over.

Stories, albums, nursery rhymes and cuddly toys are on the program, to awaken your child to reading from an early age….

From 6 months to 3 years. Free, registration required.

¡Ven a compartir un momento dulce con tu pequeño!

Esta actividad está dirigida a niños a partir de 6 meses.

Cuentos, álbumes, canciones infantiles y peluches forman parte del programa para iniciar a los niños en la lectura a una edad temprana….

De 6 meses a 3 años. Gratuito, previa inscripción.

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Zärtlichkeit mit Ihrem Kleinkind!

Diese Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 6 Monaten.

Geschichten, Alben, Reime und Kuscheltiere stehen auf dem Programm, um das Kind von klein auf für das Lesen zu begeistern…..

Von 6 Monaten bis 3 Jahren. Kostenlos, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE