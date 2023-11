ATELIER CRÉATIF : PRÉPARONS NOËL – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 9 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

C’est bientôt Noël… Pour patienter, viens fabriquer une jolie décoration.

De 5 à 8 ans.

Gratuit, sur inscription..

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Christmas is just around the corner? Come and make a pretty decoration.

Ages 5 to 8.

Free, registration required.

¿La Navidad está a la vuelta de la esquina? Para hacerte esperar, ven a hacer una bonita decoración.

De 5 a 8 años.

Gratuito, previa inscripción.

Ist Weihnachten bald da? Um die Wartezeit zu verkürzen, kannst du eine schöne Dekoration basteln.

Von 5 bis 8 Jahren.

Kostenlos, nach Anmeldung.

