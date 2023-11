LES DICTÉES D’ALBERTINE – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 7 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Venez réviser orthographe et grammaire dans la bonne humeur !

Retrouvez Marie-Ange et Michèle pour une nouvelle séance de dictée !

Une excellente occasion pour améliorer sa mémoire tout en s’amusant !

Gratuit, sur inscription..

2023-12-07 10:00:00 fin : 2023-12-07 . .

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Come and revise your spelling and grammar in good spirits!

Join Marie-Ange and Michèle for another dictation session!

A great way to improve your memory and have fun at the same time!

Free, registration required.

¡Ven a repasar tu ortografía y gramática con buen humor!

Acompaña a Marie-Ange y Michèle en una nueva sesión de dictado

Una buena manera de mejorar la memoria y divertirse al mismo tiempo

Inscripción gratuita.

Kommen Sie und wiederholen Sie Rechtschreibung und Grammatik in guter Stimmung!

Treffen Sie sich mit Marie-Ange und Michèle zu einer neuen Diktatrunde!

Eine gute Gelegenheit, Ihr Gedächtnis zu verbessern und dabei Spaß zu haben!

Kostenlos, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE