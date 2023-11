ATELIERS BOUGIES DE NOËL ADOS/ADULTES – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 2 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

À l’approche des fêtes de Noël, Fabienne vous propose de fabriquer et/ou décorer de belles bougies !

Pour cet atelier, il vous sera demandé d’amener des moules en silicone ou des bougies toutes faites que vous décorerez à l’aide de serviettes en papier, fleurs séchées, rubans, bâtons de cannelle, perles…

Entrée libre, sur réservation..

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



With Christmas just around the corner, Fabienne invites you to make and/or decorate beautiful candles!

For this workshop, you’ll need to bring silicone molds or ready-made candles, which you’ll decorate with paper napkins, dried flowers, ribbons, cinnamon sticks, pearls?

Free admission, on reservation.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Fabienne te invita a hacer y/o decorar unas preciosas velas

Para este taller, tendrás que traer moldes de silicona o velas ya hechas que podrás decorar con servilletas de papel, flores secas, cintas, palitos de canela, perlas..

Entrada gratuita, previa reserva.

In der Vorweihnachtszeit bietet Fabienne Ihnen die Möglichkeit, Kerzen herzustellen und/oder zu dekorieren!

Für diesen Workshop müssen Sie Silikonformen oder fertige Kerzen mitbringen, die Sie mit Papierservietten, Trockenblumen, Bändern, Zimtstangen, Perlen usw. dekorieren können

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich.

