DES LIVRES COMME GOURMANDISES – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 2 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Découvrez les nouveautés du mois autour d’un petit-déjeuner convivial.

Tous les premiers samedis du mois, rejoignez-nous pour un moment convivial afin de découvrir les nouvelles acquisitions de la bibliothèque.

Entrée gratuite, sur inscription..

2023-12-02 09:30:00

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Discover this month?s new acquisitions over a convivial breakfast.

Every first Saturday of the month, join us for a convivial breakfast to discover the library?s new acquisitions.

Free admission, with registration.

Descubra las nuevas adquisiciones de este mes durante un agradable desayuno.

Cada primer sábado de mes, acompáñenos en un desayuno amistoso para descubrir las nuevas adquisiciones de la biblioteca.

Entrada gratuita, inscripción obligatoria.

Entdecken Sie die Neuerscheinungen des Monats bei einem gemütlichen Frühstück.

Jeden ersten Samstag im Monat können Sie sich mit uns zu einem gemütlichen Frühstück treffen, um die Neuerwerbungen der Bibliothek zu entdecken.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich.

