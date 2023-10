ATELIER « MÊME LES GRANDS ÉCRIVENT AU PÈRE NOËL » – MÉDIATHÈQUE DE LIGNAN-SUR-ORB Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 25 novembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Un atelier créatif destiné aux ados et adultes

Dans cet atelier, les participants seront invités à écrire un texte de Noël, qu’ils glisseront dans un objet décoré (carte, couronne… ). Deux groupes de 10 personnes suivront tour à tour un atelier de création plastique avec Marjorie Rinaldi et un atelier d’écriture animé par Fabienne Abel.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour rêver…

Gratuit, Ados/Adultes.

A creative workshop for teenagers and adults

In this workshop, participants will be invited to write a Christmas text, which they will then slip into a decorated object (card, wreath, etc.). Two groups of 10 people will take it in turns to follow a plastic arts workshop with Marjorie Rinaldi and a writing workshop with Fabienne Abel.

Because there’s no age limit to dreaming?

Free, Teens/Adults

Un taller creativo para adolescentes y adultos

En este taller, se invitará a los participantes a escribir un texto navideño, que deslizarán en un objeto decorado (tarjeta, corona, etc.). Dos grupos de 10 personas participarán por turnos en un taller de creación artística con Marjorie Rinaldi y en un taller de escritura con Fabienne Abel.

Porque soñar no tiene límite de edad..

Gratuito, Adolescentes/Adultos

Ein kreativer Workshop für Jugendliche und Erwachsene

In diesem Workshop werden die Teilnehmer eingeladen, einen weihnachtlichen Text zu schreiben und diesen in ein dekoriertes Objekt (Karte, Kranz usw.) zu stecken. Zwei Gruppen von je 10 Personen werden abwechselnd an einem plastischen Workshop mit Marjorie Rinaldi und einem Schreibworkshop unter der Leitung von Fabienne Abel teilnehmen.

Weil es kein Alter gibt, um zu träumen?

Kostenlos, Jugendliche/Erwachsene

