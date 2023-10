FESTIVAL « GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES » – ATELIER CRÉATIF « DÉGUISE TON DOUDOU EN MONSTRE » Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 4 novembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Parce que les sorcières, fantômes et autres créatures maléfiques d’Halloween sont encore dans le coin, alors il nous faut un doudou pour les faire partir !!!

Pour les enfants de 3 à 5 ans. Gratuit, réservation obligatoire..

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Because witches, ghosts and other evil Halloween creatures are still around, so we need a comforter to make them go away!!!!

For children aged 3 to 5. Free, booking essential.

Porque las brujas, los fantasmas y otras criaturas malignas de Halloween siguen por aquí, ¡así que necesitamos un peluche para que se vayan!

Para niños de 3 a 5 años. Gratuito, imprescindible reservar.

Weil Hexen, Geister und andere bösartige Halloween-Kreaturen noch in der Nähe sind, brauchen wir ein Kuscheltier, um sie zu vertreiben!

Für Kinder von 3 bis 5 Jahren. Kostenlos, Reservierung erforderlich.

