FESTIVAL « GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES » – SPECTACLE « DE TOUTES LES COULEURS » Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 2 novembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Venez découvrir le spectacle « De toutes les couleurs » par Marie Vidal et la Compagnie Arthéma pour les tout-petits. Un spectacle cousu de comptines jolies, de danses un peu folles, de marionnettes en peluche… et de beaucoup de surprises !

A partir de 9 mois. Entrée libre, réservation obligatoire..

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Come and discover the show « De toutes les couleurs » by Marie Vidal and Compagnie Arthéma for toddlers. A show full of pretty nursery rhymes, crazy dances, plush puppets… and lots of surprises!

From 9 months. Free admission, booking essential.

Venga a descubrir el espectáculo « De toutes les couleurs » de Marie Vidal y la Compagnie Arthéma para los más pequeños. Un espectáculo lleno de bonitas canciones infantiles, bailes locos, marionetas de peluche… ¡y muchas sorpresas!

A partir de 9 meses. Entrada gratuita, imprescindible reservar.

Entdecken Sie die Aufführung « De toutes les couleurs » von Marie Vidal und der Compagnie Arthéma für die Allerkleinsten. Eine Aufführung mit hübschen Reimen, verrückten Tänzen, Plüschpuppen… und vielen Überraschungen!

Ab 9 Monaten. Eintritt frei, Reservierung erforderlich.

