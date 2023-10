ATELIER CRÉATION D’AUTOMNE Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb, 28 octobre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

Retrouvez Fabienne pour un nouvel atelier création et cette fois-ci, venez fabriquer une jolie décoration pour cet automne en papier mâché. Cet atelier se déroulera en deux séances en raison du temps de séchage nécessaire !

Pour ados/adultes, sur réservation..

Avenue des Frères Boyer

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



Join Fabienne for a new creative workshop, and this time, come and make a pretty papier-mâché decoration for autumn. This workshop will take place in two sessions, due to the drying time required!

For teenagers/adults, booking essential.

Únase a Fabienne en otro taller creativo, y esta vez venga a hacer una bonita decoración de papel maché para el otoño. Este taller se impartirá en dos sesiones debido al tiempo de secado necesario

Para adolescentes/adultos, imprescindible reservar.

Treffen Sie Fabienne für einen neuen Kreativ-Workshop und stellen Sie diesmal eine hübsche Herbstdekoration aus Pappmaché her. Dieser Workshop wird in zwei Sitzungen abgehalten, da die Trocknungszeiten zu lang sind!

Für Jugendliche/Erwachsene, nach vorheriger Anmeldung.

