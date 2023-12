Ciné-conférence « La Loire » Avenue des Forges Tarbes, 27 mai 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27

fin : 2024-05-27

« Dame Ligeria : noble, sauvage et mystérieuse »

Réalisateur : Arthur David

Deux séances au choix : 14h30 / 17h30

La Loire invite au voyage… L’élégance de son cours a séduit ces populations qui, des siècles durant, dressant menhirs et dolmens, creusant habitat troglodytique, bâtissant villages, édifiant églises et châteaux, développant l’art du jardin et la culture de la vigne, écrivirent un livre d’histoire à ciel ouvert et firent de la Loire – comme nous le montre Arthur DAVID – un « fleuve royal », Dame Ligeria.

Ses beaux atours sont ses eaux changeantes, ses rivages et ses îles, hébergeant une faune et une flore particulièrement riche et très protégée ; et l’insolite, les mystères, de la source à l’estuaire, sont souvent au rendez-vous….

« Dame Ligeria : noble, sauvage et mystérieuse »

Réalisateur : Arthur David

Deux séances au choix : 14h30 / 17h30

La Loire invite au voyage… L’élégance de son cours a séduit ces populations qui, des siècles durant, dressant menhirs et dolmens, creusant habitat troglodytique, bâtissant villages, édifiant églises et châteaux, développant l’art du jardin et la culture de la vigne, écrivirent un livre d’histoire à ciel ouvert et firent de la Loire – comme nous le montre Arthur DAVID – un « fleuve royal », Dame Ligeria.

Ses beaux atours sont ses eaux changeantes, ses rivages et ses îles, hébergeant une faune et une flore particulièrement riche et très protégée ; et l’insolite, les mystères, de la source à l’estuaire, sont souvent au rendez-vous…

EUR.

Avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par OT de Tarbes|CDT65