Ciné-conférence « La Guyane » Avenue des Forges Tarbes, 18 mars 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

« Voyages d’hier et d’aujourd’hui au cœur de l’Amazonie »

Réalisateur : Christian Durand

Deux séances au choix : 14h30 / 17h30

En juillet 1989, à l’extrême sud de la Guyane française, à la frontière du Brésil sur le fleuve Oyapock, Christian Durand – alors jeune journaliste – a vécu et partagé le quotidien des Amérindiens Wayampi et Tekos, ce qui lui a permis de découvrir leur mode de vie et leur culture dans un des derniers territoires préservés de la forêt amazonienne.

Trente-quatre ans plus tard, après avoir revisité Cayenne et le littoral jusqu’à Saint-Laurent-du-Maroni, le réalisateur a décidé de restituer ces images et d’observer les changements vécus par ces communautés guyanaises, qui forment aujourd’hui un formidable kaléidoscope ethnique et culturel..

2024-03-18 fin : 2024-03-18 . EUR.

Avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Journeys of yesterday and today in the heart of Amazonia »

Director: Christian Durand

Choice of two screenings: 2:30 pm / 5:30 pm

In July 1989, in the extreme south of French Guyana, on the border with Brazil on the Oyapock River, Christian Durand – then a young journalist – lived and shared the daily life of the Wayampi and Tekos Amerindians, enabling him to discover their way of life and culture in one of the last preserved territories of the Amazon rainforest.

Thirty-four years later, having revisited Cayenne and the coast as far as Saint-Laurent-du-Maroni, the director decided to restore these images and observe the changes experienced by these Guyanese communities, which today form a formidable ethnic and cultural kaleidoscope.

» Viajes de ayer y de hoy al corazón de la Amazonia

Director : Christian Durand

Dos proyecciones a elegir: 14h30 / 17h30

En julio de 1989, en el extremo sur de la Guayana Francesa, en la frontera con Brasil, a orillas del río Oyapock, Christian Durand -entonces un joven periodista- vivió y compartió la vida cotidiana de los amerindios wayampi y tekos, lo que le permitió descubrir su modo de vida y su cultura en uno de los últimos territorios preservados de la selva amazónica.

Treinta y cuatro años después, tras volver a visitar Cayena y la costa hasta Saint-Laurent-du-Maroni, el director decidió recrear esas imágenes y observar los cambios experimentados por estas comunidades guayanesas, que hoy forman un formidable caleidoscopio étnico y cultural.

« Gestern und heute im Herzen Amazoniens »

Regie: Christian Durand

Zwei Vorstellungen zur Auswahl: 14.30 Uhr / 17.30 Uhr

Im Juli 1989, im äußersten Süden von Französisch-Guayana, an der Grenze zu Brasilien am Fluss Oyapock, lebte Christian Durand – damals ein junger Journalist – und teilte den Alltag der Wayampi und Tekos Indianer, was ihm ermöglichte, ihre Lebensweise und Kultur in einem der letzten unberührten Gebiete des Amazonaswaldes zu entdecken.

Nachdem er 34 Jahre später Cayenne und die Küste bis nach Saint-Laurent-du-Maroni besucht hatte, beschloss der Regisseur, diese Bilder wiederzugeben und die Veränderungen zu beobachten, die diese Gemeinschaften in Guayana erlebt haben, die heute ein beeindruckendes ethnisches und kulturelles Kaleidoskop bilden.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT de Tarbes|CDT65