Festival Montagne en Scène Winter Edition Avenue des Forges Tarbes, 30 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le festival du film de montagne est de retour pour sa Winter Edition avec une soirée d’exception !

Son objectif est d’apporter la montagne en ville, afin de partager toute la beauté des sports de montagne.

Au programme, une sélection des meilleurs documentaires liés aux activités de montagne.

Tous les films sont en version originale. Seuls les films en langue étrangère sont sous-titrés en français.

> Infos & Billetterie sur le site internet.

2023-11-30 19:30:00 fin : 2023-11-30 23:00:00. EUR.

Avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The mountain film festival is back for its Winter Edition with an exceptional evening!

Its aim is to bring the mountains to town, to share the beauty of mountain sports.

On the program: a selection of the best mountain-related documentaries.

All films are in their original version. Only foreign-language films are subtitled in French.

> Info & Tickets on the website

El festival de cine de montaña regresa en su edición de invierno con una velada excepcional

Su objetivo es acercar la montaña a la ciudad, compartir toda la belleza de los deportes de montaña.

El programa incluye una selección de los mejores documentales sobre actividades de montaña.

Todas las películas están en versión original. Sólo las películas en lengua extranjera están subtituladas en francés.

> Información y entradas en el sitio web

Das Bergfilmfestival kehrt mit seiner Winterausgabe und einem außergewöhnlichen Abend zurück!

Sein Ziel ist es, die Berge in die Stadt zu bringen, um die ganze Schönheit des Bergsports zu teilen.

Auf dem Programm steht eine Auswahl der besten Dokumentarfilme, die mit den Aktivitäten in den Bergen verbunden sind.

Alle Filme sind in der Originalversion. Nur fremdsprachige Filme werden mit französischen Untertiteln versehen.

> Infos & Ticketverkauf auf der Website

