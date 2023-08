Journées Européennes du Patrimoine au Château de Javarzay Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne, 16 septembre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine

Les 16 et 17 septembre au Château de Javarzay à Chef-Boutonne

Visite de l’espace muséographie du château – Tarif réduit 6€.

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Exposition gratuite.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Avenue des Fils Fouquaud Château de Javarzay

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days

September 16 and 17 at Château de Javarzay in Chef-Boutonne

Visit to the château?s museography area – Reduced rate 6?

Free for children under 10

Free exhibition

Jornadas Europeas de Patrimonio

16 y 17 de septiembre en el castillo de Javarzay, en Chef-Boutonne

Visita del espacio museístico del castillo – Tarifa reducida 6?

Gratis para menores de 10 años

Exposición gratuita

Europäische Tage des Kulturerbes

Am 16. und 17. September im Château de Javarzay in Chef-Boutonne

Besuch des Museumsbereichs des Schlosses – Ermäßigter Preis 6?

Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

Kostenlose Ausstellung

