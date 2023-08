Exposition autour des « génies créatifs » du Château de Javarzay Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne, 15 septembre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Exposition autour des « génies créatifs » célébrés dans le Château de Javarzay à Chef-Boutonne

Du 15 septembre au 1er octobre

Exposition gratuite, visible aux horaires d’ouverture du Château.

Avenue des Fils Fouquaud Château de Javarzay

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition on the « creative geniuses » celebrated in the Château de Javarzay in Chef-Boutonne

From September 15th to October 1st

Free exhibition, open during Château opening hours

Exposición sobre los « genios creadores » celebrada en el Castillo de Javarzay de Chef-Boutonne

Del 15 de septiembre al 1 de octubre

Exposición gratuita, abierta durante el horario de apertura del Château

Ausstellung rund um die « kreativen Genies », die im Château de Javarzay in Chef-Boutonne gefeiert werden

Vom 15. September bis zum 1. Oktober

Kostenlose Ausstellung, zu sehen während der Öffnungszeiten des Schlosses

