41e brocante du Football Club Boutonnais Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne, 10 septembre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

41e Brocante du Football Club Boutonnais

Dimanche 10 septembre dans le parc du Château de Chef-Boutonne de 6h à 18h

Emplacement : 2€/ml.

fc.boutonnais@hotmail.com

Réservation emplacement obligatoire avant le 3 septembre : 06 50 04 96 27 ou par mail : fc.boutonnais@hotmail.com

Gratuit.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. EUR.

Avenue des Fils Fouquaud Château de Javarzay

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



41e Brocante du Football Club Boutonnais

Sunday, September 10 in the grounds of the Château de Chef-Boutonne from 6 a.m. to 6 p.m

Pitch : 2?/ml.

fc.boutonnais@hotmail.com

Pitches must be booked by September 3: 06 50 04 96 27 or by e-mail: fc.boutonnais@hotmail.com

Free

41º mercadillo del Club de Fútbol Boutonnais

Domingo 10 de septiembre en el recinto del castillo de Chef-Boutonne de 6.00 a 18.00 horas

Precio: 2

fc.boutonnais@hotmail.com

Las plazas deben reservarse antes del 3 de septiembre: 06 50 04 96 27 o por correo electrónico: fc.boutonnais@hotmail.com

Gratis

41. Flohmarkt des Football Club Boutonnais

Sonntag, 10. September im Park des Schlosses von Chef-Boutonne von 6 bis 18 Uhr

Standplatz: 2?/ml.

fc.boutonnais@hotmail.com

Reservierung obligatorischer Stellplatz bis zum 3. September: 06 50 04 96 27 oder per E-Mail: fc.boutonnais@hotmail.com

Kostenlos

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois