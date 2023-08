Festival Clac’Fesses Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne, 9 septembre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Festival Clac’Fesses

Samedi 9 septembre de 15h à 18h au Château de Javarzay à Chef-Boutonne

Restauration « goûter » sur place avec buvette.

Gratuit pour les parents.

3€/enfant

Renseignements 06 73 37 50 07.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. EUR.

Avenue des Fils Fouquaud Château de Javarzay

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Clac’Fesses Festival

Saturday, September 9, 3-6pm at Château de Javarzay, Chef-Boutonne

Snacks and refreshments on site.

Free for parents.

3/child

Information 06 73 37 50 07

Festival Clac’Fesses

Sábado 9 de septiembre de 15:00 a 18:00 h en el castillo de Javarzay, en Chef-Boutonne

Aperitivos y refrescos in situ.

Gratuito para los padres.

3 ¤/niño

Información 06 73 37 50 07

Festival Clac’Fesses

Samstag, 9. September, von 15 bis 18 Uhr im Château de Javarzay in Chef-Boutonne

Restauration » goûter » vor Ort mit Getränkestand.

Kostenlos für Eltern.

3?/Kind

Informationen 06 73 37 50 07

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays Mellois