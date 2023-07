Nos expos au château : Croctoo qui croque tout ce qu’il voit… Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne, 31 juillet 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Nos expos au château : Croctoo qui croque tout ce qu’il voit… Du 31 juillet au 16 août au château de Javarzay à Chef-Boutonne.

Michel André, alias Croctoo dessine et peint depuis 1981. Gratuit.

Tous les jours sauf le mardi

de 10h à 13h et de 13h45 à 18h..

2023-07-31 fin : 2023-08-16 . .

Avenue des Fils Fouquaud Château Javarzay

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Our exhibitions at the château: Croctoo crunches everything he sees… From July 31 to August 16 at Château de Javarzay in Chef-Boutonne.

Michel André, alias Croctoo, has been drawing and painting since 1981. Free admission.

Every day except Tuesday

10am to 1pm and 1:45pm to 6pm.

Nuestras exposiciones en el château: Croctoo desmenuza todo lo que ve… Del 31 de julio al 16 de agosto en el Château de Javarzay en Chef-Boutonne.

Michel André, alias Croctoo, dibuja y pinta desde 1981. Entrada gratuita.

Todos los días excepto el martes

de 10.00 a 13.00 y de 13.45 a 18.00.

Unsere Ausstellungen im Schloss: Croctoo, der alles zerbeißt, was er sieht… Vom 31. Juli bis 16. August im Schloss Javarzay in Chef-Boutonne.

Michel André alias Croctoo zeichnet und malt seit 1981. Kostenlos.

Jeden Tag außer dienstags

von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 13:45 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois