40ème brocante du football club Boutonnais Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne, 18 juin 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

40ème brocante du football club Boutonnais

dimanche 18 Juin de 6h à 18h

sur le site du château de Javarzay à Chef-Boutonne

Buvette et restauration sur place emplacement : 2€/ml

Réservation emplacement obligatoire avant le 10 Juin au 06 50 04 96 27

Gratuit pour les visiteurs.

Avenue des Fils Fouquaud site du château de Javarzay

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



40th Boutonnais soccer club flea market

sunday, June 18, 6 a.m. to 6 p.m

on the Château de Javarzay site in Chef-Boutonne

Refreshments and catering on site stand : 2?/ml

Places must be booked before June 10 by calling 06 50 04 96 27

Free for visitors

40º mercadillo del club de fútbol Boutonnais

domingo 18 de junio de 6.00 a 18.00 horas

en el emplazamiento del castillo de Javarzay en Chef-Boutonne

Refrescos y catering in situ : 2?/ml

Es obligatorio reservar plaza antes del 10 de junio en el 06 50 04 96 27

Gratuito para los visitantes

40. Flohmarkt des Fußballclubs Boutonnais

sonntag, 18. Juni von 6 bis 18 Uhr

auf dem Gelände des Schlosses Javarzay in Chef-Boutonne

Getränke und Speisen vor Ort Stellplatz: 2?/ml

Reservierung des Standplatzes vor dem 10. Juni unter 06 50 04 96 27 erforderlich

Kostenlos für Besucher

