Fête des associations de Tresses Avenue des Écoles Tresses, 2 septembre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Le rendez-vous annuel des associations de Tresses : la fête des associations. Venez découvrir le large panel de loisirs sportifs et culturels disponibles sur la commune. Une distribution de chèques asso sera effectuée dans la journée. Vous trouverez forcément une activité qui vous conviendra !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:00:00. EUR.

Avenue des Écoles Salle Le Reflet

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The annual event for associations in Tresses: the Fête des Associations. Come and discover the wide range of sporting and cultural activities available in the commune. Vouchers will be distributed during the day. You’re bound to find an activity to suit you!

La cita anual de las asociaciones de Tresses: la fiesta de las asociaciones. Venga a descubrir la amplia oferta de actividades deportivas y culturales del municipio. Durante todo el día se repartirán vales para asociaciones. Seguro que encuentra algo que le guste

Das jährliche Treffen der Vereine von Tresses: das Fest der Vereine. Kommen Sie und entdecken Sie das breite Angebot an sportlichen und kulturellen Freizeitaktivitäten, das in der Gemeinde zur Verfügung steht. Im Laufe des Tages werden Asso-Checks verteilt. Sie werden bestimmt eine Aktivität finden, die Ihnen zusagt!

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers