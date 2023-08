La Nuit des étoiles Avenue des Écoles Tresses, 1 septembre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

La mairie de Tresses vous invite à contempler les étoiles le temps d’une soirée. Dès 18 h, vous pourrez tester vos connaissances en astronomie avec un quiz et vous documenter sur les nombreux astres célestes. Une balade contée avec le petit Poucet sera également proposée à 19 h. Puis vous pourrez vous installer pour pique-niquer et profiter de l’apéritif offert par la mairie à 20 h. Avant d’admirer les étoiles à la tombée de nuit avec les astronomes de l’association AG33. Pensez à apporter des sièges, tapis de sol et couvertures pour un maximum de confort..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 23:59:00. EUR.

Avenue des Écoles Parc Marès

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tresses Town Hall invites you to spend an evening gazing up at the stars. Starting at 6 p.m., you can test your knowledge of astronomy with a quiz and find out more about the many celestial stars. At 7 p.m., you’ll be treated to a storytelling walk with Little Thumb. Then settle down for a picnic and enjoy an aperitif hosted by the town hall at 8pm. Then it’s off to admire the stars at dusk with astronomers from the AG33 association. Remember to bring seats, mats and blankets for maximum comfort.

El Ayuntamiento de Tress le invita a pasar una velada contemplando las estrellas. A partir de las 18.00 horas, podrá poner a prueba sus conocimientos de astronomía con un concurso y descubrir más cosas sobre los numerosos astros celestes. A las 19.00 horas, también habrá un paseo cuentacuentos con Pulgarcito. Después, a las 20:00, podrá sentarse a hacer un picnic y disfrutar de un aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento. A continuación, podrá admirar las estrellas al caer la noche con los astrónomos de la asociación AG33. No olvide traer sillas, esterillas y mantas para disfrutar de la máxima comodidad.

Das Rathaus von Tresses lädt Sie dazu ein, einen Abend lang die Sterne zu betrachten. Ab 18 Uhr können Sie Ihr Wissen über Astronomie bei einem Quiz testen und sich über die zahlreichen Himmelsgestirne informieren. Um 19 Uhr wird außerdem eine Märchenwanderung mit dem kleinen Däumling angeboten. Anschließend können Sie sich zum Picknick niederlassen und um 20 Uhr den von der Stadtverwaltung angebotenen Aperitif genießen. Anschließend können Sie bei Einbruch der Dunkelheit mit den Astronomen der AG33 die Sterne bewundern. Denken Sie daran, Sitzgelegenheiten, Isomatten und Decken mitzubringen, um es Ihnen möglichst bequem zu machen.

