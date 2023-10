[Saison culturelle] Guten Tag madame Merkel Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage, 20 mars 2024, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Pour cette nouvelle édition de la saison culturelle, la ville vous propose ce « seul en scène » épique et satirique sur la vie d’Angela Merkel. C’est l’histoire de cette politicienne « sans charisme », comme elle aime à se définir elle-même, devenue la femme la plus puissante du monde.

Réservation conseillée auprès de la bibliothèque Au Bord des Mots..

2024-03-20 20:00:00 fin : 2024-03-20 . .

Avenue des dunes Salle polyvalente

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



For this latest edition of the cultural season, the town presents this epic, satirical « one-woman show » on the life of Angela Merkel. It’s the story of how this « uncharismatic » politician, as she likes to call herself, became the most powerful woman in the world.

Reservations recommended at the Au Bord des Mots library.

Para esta nueva edición de la temporada cultural, la ciudad le trae este épico y satírico espectáculo unipersonal sobre la vida de Angela Merkel. Es la historia de cómo esta política « poco carismática », como a ella le gusta llamarse, se convirtió en la mujer más poderosa del mundo.

Se recomienda reservar en la biblioteca Au Bord des Mots.

Für die neue Ausgabe der Kultursaison bietet Ihnen die Stadt dieses epische und satirische « seul en scène » über das Leben von Angela Merkel an. Es ist die Geschichte dieser « uncharismatischen » Politikerin, wie sie sich selbst gerne bezeichnet, die zur mächtigsten Frau der Welt wurde.

Reservierung bei der Bibliothek Au Bord des Mots empfohlen.

