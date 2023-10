[Saison culturelle] Le hameau fleuri : il était une fois Disney Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage, 16 février 2024, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Ce spectacle sur le thème de Disney, plait autant aux enfants qu’aux parents. Costumes, musiques, tout est présent pour vous emporter dans l’univers féérique de Disney. Musique classique avec flûte traversière, instruments à corde et voix enchanteresses de soprano et baryton, le classique revisité dans cette univers magique.

Réservation conseillée auprès de la bibliothèque Au Bord des Mots..

Avenue des dunes Salle polyvalente

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



This Disney-themed show appeals to children and parents alike. Costumes, music, everything is present to carry you away into the fairytale world of Disney. Classical music with flute, string instruments and enchanting soprano and baritone voices, classical music revisited in this magical universe.

Reservations recommended at the Au Bord des Mots library.

Este espectáculo de temática Disney atrae por igual a niños y padres. Vestuario, música, todo está allí para transportarle al mundo mágico de Disney. Música clásica con flauta travesera, instrumentos de cuerda y encantadoras voces de soprano y barítono, música clásica revisitada en este universo mágico.

Se recomienda reservar en la biblioteca Au Bord des Mots.

Diese Show zum Thema Disney gefällt Kindern und Eltern gleichermaßen. Kostüme, Musik, alles ist vorhanden, um Sie in die märchenhafte Welt von Disney zu entführen. Klassische Musik mit Querflöte, Saiteninstrumenten und bezaubernden Sopran- und Baritonstimmen, die Klassik in dieser magischen Welt neu interpretiert.

Reservierung bei der Bibliothek Au Bord des Mots empfohlen.

