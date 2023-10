[Saison culturelle] Fantaisie Minor Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage, 19 janvier 2024, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Un étonnant spectacle de danse contemporaine vous est proposé par ce duo de deux jeunes danseurs de Centre Chorégraphique National de Caen. Anka Postic et Chloé Robidoux, sont nourri de la complicité qui éclate entre eux puisqu’ils se connaissent (presque) depuis l’enfance.

Réservation conseillée auprès de la bibliothèque Au Bord des Mots..

2024-01-19 20:00:00 fin : 2024-01-19 . .

Avenue des dunes Salle polyvalente

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



An astonishing contemporary dance show is brought to you by this duo of two young dancers from the Centre Chorégraphique National de Caen. Anka Postic and Chloé Robidoux, who have known each other (almost) since childhood, are nourished by their complicity.

Reservations recommended at the Au Bord des Mots library.

Este dúo de dos jóvenes bailarinas del Centre Chorégraphique National de Caen le ofrece un sorprendente espectáculo de danza contemporánea. Anka Postic y Chloé Robidoux, que se conocen (casi) desde la infancia.

Se recomienda reservar en la biblioteca Au Bord des Mots.

Eine erstaunliche Aufführung zeitgenössischen Tanzes wird Ihnen von diesem Duo aus zwei jungen Tänzern des Centre Chorégraphique National de Caen geboten. Anka Postic und Chloé Robidoux werden von der Komplizenschaft genährt, die zwischen ihnen herrscht, da sie sich (fast) seit ihrer Kindheit kennen.

Reservierung bei der Bibliothek Au Bord des Mots empfohlen.

