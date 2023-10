[Saison culturelle] Danses urbaines Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage, 17 novembre 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Pour cette nouvelle saison culturelle 2024, la ville de Merville-Franceville-Plage vous invite à ce spectacle de danses urbaines proposé par le collectif L2K DANSE..

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . .

Avenue des dunes Salle polyvalente

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



For this new 2024 cultural season, the town of Merville-Franceville-Plage invites you to this urban dance show put on by the L2K DANSE collective.

Para esta nueva temporada cultural 2024, la ciudad de Merville-Franceville-Plage le invita a este espectáculo de danza urbana a cargo del colectivo L2K DANSE.

Für die neue Kultursaison 2024 lädt die Stadt Merville-Franceville-Plage Sie zu dieser Aufführung urbaner Tänze ein, die vom Kollektiv L2K DANSE angeboten werden.

