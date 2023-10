« Même pas peur » Avenue des dunes Merville-Franceville-Plage, 31 octobre 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Merville-Franceville-Plage vous propose de venir fêter Halloween lors de ce spectacle pour enfant ! Alors aurez vous peur ?

Dès 3 ans..

2023-10-31 16:00:00

Avenue des dunes Salle polyvalente

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Merville-Franceville-Plage invites you to come and celebrate Halloween with this children’s show! Will you be scared?

Ages 3 and up.

Merville-Franceville-Plage le invita a celebrar Halloween con este espectáculo infantil ¿Te asustarás?

A partir de 3 años.

Merville-Franceville-Plage lädt Sie ein, bei dieser Kindershow Halloween zu feiern! Werden Sie sich also fürchten?

Ab 3 Jahren.

