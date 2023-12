Concert Jazz / Swing : Spad Trio Avenue des Douits Barneville-Carteret, 16 décembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16

Spad Trio est un groupe de musique originaire de Carteret. Ce trio rassemble des musiciens talentueux et passionnés : Sylvain Chambaz à la contrebasse, Colin Evvenard à la Guitare, et Pierre-Arnaud Houet à la guitare et au chant.

Avec leur créativité, leur énergie et leur passion pour la musique le Spad trio est un groupe à suivre de près.

Rendez-vous à la salle des Douits..

Spad Trio est un groupe de musique originaire de Carteret. Ce trio rassemble des musiciens talentueux et passionnés : Sylvain Chambaz à la contrebasse, Colin Evvenard à la Guitare, et Pierre-Arnaud Houet à la guitare et au chant.

Avec leur créativité, leur énergie et leur passion pour la musique le Spad trio est un groupe à suivre de près.

Rendez-vous à la salle des Douits.

Spad Trio est un groupe de musique originaire de Carteret. Ce trio rassemble des musiciens talentueux et passionnés : Sylvain Chambaz à la contrebasse, Colin Evvenard à la Guitare, et Pierre-Arnaud Houet à la guitare et au chant.

Avec leur créativité, leur énergie et leur passion pour la musique le Spad trio est un groupe à suivre de près.

Rendez-vous à la salle des Douits.

.

Avenue des Douits Barneville-Carteret

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Cotentin