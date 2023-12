Exposition Valérie Le Merrer et Alice Toumit Avenue des Douits Barneville-Carteret, 1 décembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Exposition de Valérie Le Merrer et Alice Toumit

Peintures et céramiques.

Rendez-vous à la salle du parc..

Vendredi 2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-14 18:30:00. .

Avenue des Douits

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Exhibition by Valérie Le Merrer and Alice Toumit

Paintings and ceramics.

See you at the Salle du Parc.

Exposición de Valérie Le Merrer y Alice Toumit

Pinturas y cerámicas.

Encuentro en la Salle du Parc.

Ausstellung von Valérie Le Merrer und Alice Toumit

Malerei und Keramik.

Treffpunkt: Salle du parc.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cotentin – La Côte des Isles