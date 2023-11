Spéctacle : Laetitia Malécki Avenue des Douits Barneville-Carteret, 26 novembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Spectacle Cabaret avec Laetitia MALECKI

Rendez-vous à la salle des Douits.

2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Avenue des Douits

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Cabaret show with Laetitia MALECKI

See you at the Salle des Douits

Espectáculo de cabaret con Laetitia MALECKI

Cita en la sala Douits

Kabarett-Show mit Laetitia MALECKI

Treffpunkt im Salle des Douits

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche