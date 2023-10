Soirée hommage à Johnny Hallyday Avenue des Douits Barneville-Carteret, 4 novembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

On a tous en nous quelque chose de Johnny

20h : Concert de Duowhynot

22h : Karaoké animé par MédiaCR

Rendez-vous à la Salle des Douits.

2023-11-04 20:00:00

Avenue des Douits Barneville-Carteret

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



We all have something of Johnny in us

8pm: Duowhynot concert

10pm: Karaoke hosted by MédiaCR

Rendezvous at Salle des Douits

Todos tenemos algo de Johnny

20.00 h: Concierto de Duowhynot

22.00 h: Karaoke a cargo de MédiaCR

Cita en la Salle des Douits

Wir alle haben etwas von Johnny in uns

20 Uhr: Konzert von Duowhynot

22 Uhr: Karaoke, moderiert von MédiaCR

Treffpunkt in der Salle des Douits

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche