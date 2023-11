Cet évènement est passé Exposition : La Galerie Avenue des Douits Barneville-Carteret Catégories d’Évènement: Barneville-Carteret

Manche Exposition : La Galerie Avenue des Douits Barneville-Carteret, 21 octobre 2023, Barneville-Carteret. Barneville-Carteret,Manche EXPOSITION LA GALERIE

Plusieurs artistes & artisans Rendez-vous à la salle du parc.

Vendredi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-11-02 13:00:00. .

Avenue des Douits BARNEVILLE CARTERET

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



LA GALERIE EXHIBITION

Many artists & craftsmen Meet at the Salle du Parc LA EXPOSICIÓN DE LA GALERÍA

Varios artistas y artesanos Encuentro en la sala del parque AUSSTELLUNG LA GALERIE

Mise à jour le 2023-10-31

