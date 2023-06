Spéctacle : La belle Hélène Avenue des Douits Barneville-Carteret, 21 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Une revue à la fois endiablée et comédie découvrant les coulisses d’un théâtre du XIX eme siècle : un spectacle ébouriffant où l’on croise ZIDLER OFFENBACH, TOULOUSE LAUTREC……..

Rendez-vous sur le parvis de la salle du Parc.

2023-07-21 à 21:15:00 ; fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Avenue des Douits

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



A boisterous revue and comedy that takes us behind the scenes of a 19th-century theater: a breathtaking show that brings together ZIDLER OFFENBACH, TOULOUSE LAUTREC……..

Meet in front of the Salle du Parc

Una revista a la vez frenética y cómica que nos lleva entre los bastidores de un teatro del siglo XIX: un espectáculo sobrecogedor que reúne a ZIDLER OFFENBACH, TOULOUSE LAUTREC……..

Encuentro frente a la Salle du Parc

Eine wilde Revue und Komödie, die einen Blick hinter die Kulissen eines Theaters im 19. Jahrhundert wirft: eine haarsträubende Show, in der man ZIDLER OFFENBACH, TOULOUSE LAUTREC…….. begegnet.

Treffpunkt auf dem Vorplatz der Salle du Parc

