Festival Clairac BD – Exposition de Vincent Perriot Avenue des Déportés Clairac, 25 novembre 2023, Clairac.

Clairac,Lot-et-Garonne

14ème Festival de BD – Exposition « Negalyod » de Vincent Perriot dans la Salle du Temple..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . EUR.

Avenue des Déportés Salle du Temple

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



14th Festival de BD – « Negalyod » exhibition by Vincent Perriot in the Salle du Temple.

14º Festival de BD – Exposición « Negalyod » de Vincent Perriot en la Salle du Temple.

14. Comicfestival – Ausstellung « Negalyod » von Vincent Perriot in der Salle du Temple.

