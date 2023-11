Festival Clairac BD – Spectacles et Lecture dessinés « Paevao, la femme de la cascade » et « La belle et la bête » Avenue des Déportés Clairac Catégories d’Évènement: Clairac

Festival Clairac BD – Spectacle dessiné « Paevao, la femme de la cascade » à 10h30 – Lecture musicale et dessinée « La belle et la bête » à 18h.

Avenue des Déportés Salle Polyvalente

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Festival Clairac BD – Drawing show « Paevao, la femme de la cascade » at 10:30 am – Musical and comic reading « La belle et la bête » at 6 pm. Festival Clairac BD – Espectáculo de cómic « Paevao, la femme de la cascade » a las 10.30 h – Lectura musical y de cómic « La belle et la bête » a las 18 h. Festival Clairac BD – Gezeichnetes Spektakel « Paevao, la femme de la cascade » um 10:30 Uhr – Musikalische und gezeichnete Lesung « La belle et la bête » um 18 Uhr.

