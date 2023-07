Balade guidée dans le vignoble avec un découvreur de pays Avenue des Cotes de Buzet Buzet-sur-Baïse, 19 juillet 2023, Buzet-sur-Baïse.

Buzet-sur-Baïse,Lot-et-Garonne

Vos guides : un duo viticulteur-apiculteur.

Écoutez l’histoire d’un collectif et d’un vignoble pionnier de la transition agro-écologique au travers d’une promenade de 2h30 environ et clôturez ce bel instant par une dégustation conviviale des produits de nos régions !

Tous les mercredis du 19 juillet au 23 août. Départ à 18h..

2023-07-19 fin : 2023-08-23 20:30:00. EUR.

Avenue des Cotes de Buzet Les Vignerons de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Your guides: a winegrower-beekeeper duo.

Listen to the story of a collective and a vineyard pioneering the agro-ecological transition during a walk lasting around 2h30, and round off this wonderful experience with a convivial tasting of local produce!

Every Wednesday from July 19 to August 23. Departure at 6pm.

Sus guías: un dúo de viticultores y apicultores.

Escuche la historia de un colectivo y un viñedo pioneros en la transición agroecológica durante un paseo de unas 2 horas y media, y complete esta maravillosa experiencia con una agradable degustación de productos locales

Todos los miércoles del 19 de julio al 23 de agosto. Salida a las 18.00 h.

Ihre Führer: ein Duo aus Winzer und Imker.

Hören Sie auf einem ca. 2,5-stündigen Spaziergang die Geschichte eines Kollektivs und eines Weinbergs, der Pionierarbeit für den agrarökologischen Übergang leistet, und schließen Sie diesen schönen Moment mit einer geselligen Verkostung der Produkte unserer Regionen ab!

Jeden Mittwoch vom 19. Juli bis 23. August. Abfahrt um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT de l’Albret