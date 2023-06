Visite guidée : au coeur de la coopérative des Vignerons de Buzet Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse, 1 juillet 2023, Buzet-sur-Baïse.

Buzet-sur-Baïse,Lot-et-Garonne

Découvrez une coopérative engagée et militante à travers un voyage au cœur de l’élaboration des vins de Buzet.

Cette année la visite et la dégustation sont offertes pour les 70 ans de la cave !

Visite en français tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h et 16h.

Visite en anglais tous les jeudis à 14h.

Durée : 1h30..

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

Avenue des Côtes de Buzet Cave des Vignerons de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover a committed and militant cooperative through a journey to the heart of Buzet wine-making.

This year, the tour and tasting are being offered in celebration of the winery’s 70th anniversary!

Visits in French every Monday, Wednesday and Friday at 10am and 4pm.

Visit in English every Thursday at 2pm.

Duration: 1h30.

Descubra una cooperativa comprometida y militante en un viaje al corazón de la viticultura de Buzet.

Este año, la visita y la degustación se ofrecen para celebrar el 70 aniversario de la bodega

Visitas en francés todos los lunes, miércoles y viernes a las 10h y 16h.

Visita en inglés todos los jueves a las 14 h.

Duración: 1h30.

Entdecken Sie eine engagierte und militante Genossenschaft auf einer Reise ins Herz der Herstellung der Buzet-Weine.

Dieses Jahr werden Besuch und Verkostung zum 70-jährigen Bestehen der Kellerei angeboten!

Besichtigung auf Französisch jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 10:00 und 16:00 Uhr.

Besichtigung auf Englisch jeden Donnerstag um 14 Uhr.

Dauer: 1,5 Stunden.

