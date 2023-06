Circuit du vignoble à vélo électrique Avenue des Cotes de Buzet Buzet-sur-Baïse, 1 juillet 2023, Buzet-sur-Baïse.

Buzet-sur-Baïse,Lot-et-Garonne

Partez à bicyclette à la découverte d’un paysage de collines entre vignes et forêts.

Rendez-vous du lundi au samedi à 9h30 ou 15h30 à notre boutique. Réservation obligatoire..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 18:00:00. EUR.

Avenue des Cotes de Buzet Les Vignerons de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ride your bike to discover a hilly landscape between vineyards and forests.

Meeting point from Monday to Saturday at 9:30 am or 3:30 pm at our store. Reservation required.

Salga en bicicleta para descubrir un paisaje de colinas entre viñedos y bosques.

Nos vemos de lunes a sábado a las 9.30 o a las 15.30 en nuestra tienda. Imprescindible reservar.

Entdecken Sie mit dem Fahrrad eine Hügellandschaft zwischen Weinbergen und Wäldern.

Treffen Sie sich von Montag bis Samstag um 9:30 Uhr oder 15:30 Uhr in unserem Geschäft. Reservierung erforderlich.

