JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – PORTES OUVERTES DU CHÂTEAU DE PUILACHER Avenue des Condamines Puilacher, 16 septembre 2023, Puilacher.

Puilacher,Hérault

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les secrets du château de Puilacher, contés par le châtelain en personne.

Portes ouvertes de 14h à 18h30 le samedi et de 10h à 18h30 le dimanche..

2023-09-16

Avenue des Condamines

Puilacher 34230 Hérault Occitanie



On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the secrets of Puilacher castle, as told by the squire himself.

Open house from 2pm to 6:30pm on Saturday and 10am to 6:30pm on Sunday.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir los secretos del castillo de Puilacher, contados por el propio escudero.

Puertas abiertas de 14:00 a 18:30 el sábado y de 10:00 a 18:30 el domingo.

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Geheimnisse des Schlosses Puilacher, die Ihnen vom Schlossherrn persönlich erzählt werden.

Offene Türen von 14 bis 18.30 Uhr am Samstag und von 10 bis 18.30 Uhr am Sonntag.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT