FESTIVAL DE JEUX ET LE SINGE DEVINT PION Avenue des Condamines Le Pouget, 25 novembre 2023, Le Pouget.

Le Pouget,Hérault

L’association Les Homo Ludens Associés à l’honneur de vous convier à son 9ème festival de jeu « Et le singe devint pion ».

Vous êtes tous invités à venir tester votre adresse, votre humour, votre rapidité, votre mémoire, votre logique, votre sens de l’observation ou votre sens tactique au cours d’un week-end entièrement dédié aux jeux..

2023-11-25 fin : 2023-11-26

Avenue des Condamines

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



The association Les Homo Ludens Associés is delighted to invite you to its 9th « Et le singe devint pion » game festival.

You’re all invited to come and test your skill, humor, speed, memory, logic, observation and tactics over a weekend dedicated entirely to games.

Les Homo Ludens Associés tiene el placer de invitarle a su 9º festival de juegos « Et le singe devint pion ».

Están todos invitados a venir a poner a prueba su habilidad, humor, rapidez, memoria, lógica, observación y sentido táctico durante un fin de semana enteramente dedicado a los juegos.

Der Verein Les Homo Ludens Associés hat die Ehre, Sie zu seinem 9. Spielefestival « Et le singe devint pion » (Und der Affe wurde Bauer) einzuladen.

Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Geschicklichkeit, Ihren Humor, Ihre Schnelligkeit, Ihr Gedächtnis, Ihre Logik, Ihre Beobachtungsgabe oder Ihren taktischen Sinn an einem Wochenende zu testen, das ganz den Spielen gewidmet ist.

