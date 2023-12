MES P’TITES VACANCES Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Catégories d’Évènement: Hérault

Mauguio MES P’TITES VACANCES Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio, 28 décembre 2023, Mauguio. Mauguio Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28

fin : 2024-01-07 Le plein d’animations pendant les vacances de Noël !.

Le plein d’animations pendant les vacances de Noël !

L’Office de Tourisme de Mauguio Carnon donne rendez-vous aux pitchouns pendant les vacances de Noël pour faire le plein d’animations sur le thème « C’est moi qui l’ai fait ! » Au programme : ateliers (poterie, chaussettes de Noël, bougeoirs, forge, etc.) et spectacles ! Découvrez le programme : https://bit.ly/mesptitesvacances2023

_______________________ INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

04 67 50 51 15 – officedetourisme@mauguio-carnon.com EUR.

Avenue des Comtes de Melgueil

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12 par OT MAUGUIO-CARNON Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mauguio Autres Code postal 34130 Lieu Avenue des Comtes de Melgueil Adresse Avenue des Comtes de Melgueil Ville Mauguio Departement Hérault Lieu Ville Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Latitude 43.5474978 Longitude 3.97964897 latitude longitude 43.5474978;3.97964897

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/